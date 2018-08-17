Северодвинскую свалку заваливают землей из-за тления мусора

Из-за глубинного тления отходов северодвинскую свалку приходится засыпать грунтом.

Как сообщают в администрации города, всего на засыпку будет потрачено 20 тыс. кубометров грунта. Специальный карьерный бульдозер распределяет землю слоем в 25 сантиметров. Всего планируется покрыть 70 тысяч квадратных метров, работа будет вестись до конца сентября 2018 года.

«Мы выполняем решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, где изоляция грунтом была предложена как самый эффективный способ борьбы с глубинным возгоранием, — объясняет замдиректора СМУП «Спецавтохозяйство» Александр Ситков. — Мы — за цивилизованный сбор отходов, их сортировку и обеззараживание. Больше нельзя размещать отходы, подлежащие вторичному использованию, на полигоне, практически в черте города».

Напомним, в октябре 2017 года северодвинская свалка горела больше двух недель.