«В УрФО мы первыми занялись созданием такой системы и начали строить заводы»

Константин Игоревич, как будет организована работа предприятия? По каким фракция будут распределяться отходы?

— На заводе реализована конвейерная система, на которой установлено специальное оборудование для разделения отходов на различные фракции. Предусмотрены как автоматическая, так и ручная сортировка, оптические сепараторы, магнитное оборудование и ряд других технических решений. Задача — отобрать из поступающих отходов те составляющие, которые могут быть в дальнейшем вторично использованы в производстве. Прежде всего, это металлы, стекло, бумага, дерево и пластик.

Какой эффект для экологии региона ожидается с введением мусоросортировочной инфраструктуры?

— Предприятие не решает проблему обращения с отходами в целом, а берет на себя только часть этого процесса. Это не снимет вопроса вредного воздействия на окружающую среду тех отходов, которые десятилетиями накапливались на полигонах до сегодняшнего дня. Но после введения завода в эксплуатацию прекратится дальнейшее накопление вредных фракций, которые представляют наибольшую опасность для окружающей среды.

Помимо завода предусмотрено создание другой инфраструктуры для обработки отходов?

— В рамках концессии будут построены еще два мусоросортировочных завода — в Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске . Соответственно, мощности будут покрывать потребности в обработке отходов, поступающих с территории всей Тюменской области . По концессионному соглашению, предприятия должны быть запущены к маю 2019 года. Кроме того, в ряде отдаленных районов появятся небольшие мусороперегрузочные станции, в их задачу будет входить доставка мусора на заводы.

Какую поддержку оказывает правительство Тюменской области в реализации проекта?

— Руководство региона проявило заинтересованность в новом подходе к обращению с отходами уже тем, что объявило о создании концессии. И сейчас выполняет свои функции как участник договора, предоставляя земельные участки, решая организационные вопросы и так далее. В дальнейшем главная задача региона заключается в том, чтобы обеспечить полную загрузку мусоросортировочной инфраструктуры.

Заявленная проектная мощность тюменского завода — 350 тысяч тонн отходов в год. Когда планируется выйти на эти показатели?

— Мы рассчитываем выйти на проектную мощность уже в январе 2019 года.

Создание системы обращения с отходами предъявит новые требования к сопутствующему бизнесу в части сортировки мусора. Готовы ли наши предприятия?

— Собственное появление мусоросортировочных заводов не создаст никаких принципиально новых требований к обслуживающим предприятиям по обработке отходов. До сих пор они везлись напрямую на полигоны. Теперь они будут направляться на заводы.

Есть ли сейчас необходимость вводить раздельный сбор мусора?

— Если говорить о внедрении сортировки в домохозяйствах, то надо понимать, что каждый новый контейнер означает дополнительные затраты на транспортировку. А это и без того одна из самых больших статей расходов во всей системе обращения с ТКО. С точки зрения технологии, которая создана на заводе, раздельный сбор не будет играть большой роли. Единственное, что могло бы улучшить его работу, это разделение сухих и мокрых фракций. Иными словами, если бы можно было на этапе поступления мусора отделить пищевые отходы от всех остальных, это бы существенно улучшило качество обработки.

Если сравнивать Тюмень с другими субъектами, насколько наш регион будет выделяться в вопросе обращения с отходами после запуска новой системы?

— Достаточно сказать, что в Уральском федеральном округе мы первыми занялись созданием такой системы и начали строить заводы. В ряде субъектов есть небольшие сортировочные предприятия, где-то заводы только проектируются. Но таких примеров, когда единый комплекс по обработке отходов охватывает территорию всего региона, в стране очень мало. В Тюменской области правительство изначально планировало создать систему, которая была бы рассчитана на потребности всей территории.

Тема сортировки отходов сейчас активно набирает обороты. Во всех регионах так или иначе обсуждают варианты создания подобных систем и производств. Поэтому сейчас к нам приезжают специалисты из других регионов, чтобы изучить наш опыт. Думаю, после открытия завода поток желающих перенять наши наработки только увеличится. В свое время и мы точно так же объезжали все территории, где уже что-то подобное было внедрено, чтобы взять на вооружение лучшие идеи и наработки.

Фото: Виталий Паутов