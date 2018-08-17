Азотчики принимают активное участие в волонтёрском экологическом движении 

Участники Совета активной молодежи филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ „Лига лидеров“ провели субботник на берегу реки Кама в Огурдинском бору. За месяц это уже второй субботник, организованный сотрудниками предприятия.
Первый прошёл на берегу Чёрного озера, которое находится около посёлка Орёл. Тогда молодёжь „Азота“ собрала две тонны мусора. Примерно столько же убрали и в Огурдинском бору. В каждом мероприятии приняли участие не менее двух десятков азотчиков и членов их семей, которые за три часа убрали большую часть мусора с прибрежной территории. Субботники проходят по инициативе Совета активной молодежи филиала совместно с местным общественным движением „Комитет экологического спасения города Березники“.
»Забота об экологии — это наша общая цель. Филиал «Азот» принимает активное участие в природоохранных акциях. За 10 лет сотрудничества мы выходили совместно на берег первого и второго городского пруда, чистили Камские заливы и другие места отдыха жителей нашего города», — рассказал председатель Местного общественного движения «Комитет экологического спасения города Березники» Михаил Глуховской.
«Приятно, что азотчики приобщают к уборке своих детей, показывают им пример и воспитывают у них любовь к чистоте и желание заботиться о природе. На берегу Черного озера и в Огурдино всегда очень много отдыхающих — взрослых и детей. Хочется, чтобы все отдыхали на безопасных и чистых территориях. Уборкой в излюбленных местах отдыха горожан мы занимаемся ежегодно», — говорит председатель Совета активной молодежи филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ „Лига лидеров“ Венера Мухатаева.
2018 год по решению Президента России обозначен как Год волонтёра, а в Пермском крае — как год экологического волонтёра. Сотрудники филиала „Азот“ активно участвуют не только в тех общественных экологических мероприятиях, которые организуют сами, но и в акциях городского и федерального масштаба. Среди них Всероссийский субботник „Зелёная Россия“, заседания круглого стола „Экологическая трибуна“, „Трудовые экодесанты“ и „Дни защиты от экологической опасности“. Так, в этом году молодёжь „Азота“ участвовала в общегородской акции „Твоё дерево городу“ — выкопали 50 саженцев берез и 15 саженцев рябин. И в честь всемирного Дня охраны окружающей среды азотчики приняли участие в посадке саженцев на новой „Аллее экологов“ в Комсомольском парке. Также ранее сотрудники филиала собрали самое большое количество мусора и заняли 1 место в городском экологическом квесте „Чистые игры“.