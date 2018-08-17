Ещё
Артюхов обсудил с Кобылкиным утилизацию мусора на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артюхов обсудил с Кобылкиным утилизацию мусора на Ямале 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в совещании, которое сегодня провел в Тюмени министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Глава Минприроды призвал повысить уровень ответственности за переработку мусора в регионах Уральского федерального округа, отметив, что на территории России каждый год производится 70 миллионов тонн мусора, и только 7% вовлекается в оборот.
Дмитрий Артюхов рассказал, что на Ямале приняты все необходимые и предусмотренные федеральным законодательством правовые акты, а также выбран региональный оператор по обращению с ТКО. В арктическом регионе работают девять полигонов отходов, четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания и перерабатывающий завод.
Из-за того, что подавляющее большинство населенных пунктов на Ямале не имеет круглогодичного транспортного сообщения с другими, в каждом из них приходится обустраивать комплексы замкнутого цикла. Как правило, обезвреженные отходы накапливаются на специальных площадках в контейнерах для дальнейшего транспортирования.
На Ямале запланировано обустроить 184 объекта обращения с ТКО, включая девять полигонов и три мусоросортировочных завода в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Росприроднадзор лишил лицензии челябинскую свалку Реке Пярдомля не повезло: обнаружены грязные стоки «В УрФО мы первыми занялись созданием такой системы и начали строить заводы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму144
Путин на свадьбе разозлил украинцев1258
Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России80
«Убийца» Цоя заговорил101
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение