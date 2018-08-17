Артюхов обсудил с Кобылкиным утилизацию мусора на Ямале

Глава Минприроды призвал повысить уровень ответственности за переработку мусора в регионах Уральского федерального округа, отметив, что на территории России каждый год производится 70 миллионов тонн мусора, и только 7% вовлекается в оборот.

Дмитрий Артюхов рассказал, что на Ямале приняты все необходимые и предусмотренные федеральным законодательством правовые акты, а также выбран региональный оператор по обращению с ТКО. В арктическом регионе работают девять полигонов отходов, четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания и перерабатывающий завод.

Из-за того, что подавляющее большинство населенных пунктов на Ямале не имеет круглогодичного транспортного сообщения с другими, в каждом из них приходится обустраивать комплексы замкнутого цикла. Как правило, обезвреженные отходы накапливаются на специальных площадках в контейнерах для дальнейшего транспортирования.