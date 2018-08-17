Евгений Куйвашев обозначил задачи, стоящие перед Средним Уралом в сфере экологической безопасности на совещании у главы Минприроды РФ

Темой совещания стал переход регионов Уральского федерального округа на новую систему обращения с отходами. Соответствующая установка отражена в «новом майском» указе Президента России. Как отмечает пресс-служба Минприроды РФ, в течение последних нескольких лет в стране полностью сформирован портфель инновационных законов, необходимых для эффективного исполнения полномочий в этой сфере.

«Завершена разработка и приняты все необходимые нормативные правовые акты. Заложен законодательный фундамент для формирования отходоперерабатывающей отрасли», — цитирует пресс-служба Дмитрия Кобылкина.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, наш регион перейдет на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами уже с 1 ноября 2018 года. На Среднем Урале утверждена соответствующая программа, определены региональные операторы и средняя стоимость их услуг, ведется информационная работа с населением.

Кроме того, в прошлом году была разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах утилизации. Предприятиями Среднего Урала, отметим, ежегодно образуется около 150 миллионов тонн отходов производства и потребления, 1,5 миллиона тонн из которых — коммунальные.

«Считаю, что максимальное вовлечение коммунальных отходов в переработку в наибольшей степени отвечает интересам государства. Это дает не только экономический эффект, но и снижение нагрузки на экологию. Поэтому мы приняли принципиальное решение о недопустимости сжигания отходов на территории нашей области», — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, в числе приоритетных задач сегодня — приведение объектов размещение ТКО в соответствие с требованиями законодательства, максимальное вовлечение жителей региона в централизованную систему сбора отходов. Также необходимо создать полноценные условия для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и продолжить ликвидацию несанкционированных свалок. В 2017 году в Свердловской области, отметим, было выявлено и устранено около двух тысяч таких свалок.

Евгений Куйвашев отметил, что на Среднем Урале организована работа по формированию региональной составляющей национального проекта «Экология». План мероприятий включает строительство межмуниципальных комплексов по обращению с отходами. В настоящее время региону требуется 12 таких комплексов с автоматизированной сортировкой отходов. Также в планах — строительство мусороперегрузочных станций с элементами сортировки отходов и рекультивация земельных участков под свалками ТКО.

Кроме того, Свердловская область рассчитывает войти в число пилотных регионов, где будут созданы экотехнопарки — специальные «мусорные» кластеры для сортировки и переработки отходов. Такой проект в настоящее время прорабатывается на федеральном уровне.