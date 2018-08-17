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Акции экологического субботника «Зеленая Россия» пройдут осенью на территории Свердловской области
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Акции экологического субботника «Зеленая Россия» пройдут осенью на территории Свердловской области 

Информационный портал Свердловской области 2 часа назад
Свердловская область 8 сентября вновь присоединится ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Кроме того, по поручению губернатора различные мероприятия в рамках всероссийской акции будут проходить в лесопарках, скверах и на пляжах Среднего Урала до 7 октября. Для организации субботников на территории всей Свердловской области будет создана специальная рабочая группа.
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности остаются приоритетными направлениями работы в нашем регионе. На предприятиях ведется работа по снижению вредных выбросов, по внедрению экологичных технологий. Жители области активно участвуют в экологических программах и проектах», — отмечает губернатора Евгений Куйвашев.
Напомним, по итогам Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в минувшем году Свердловская область получила гран-при за самое массовое участие и была признана лучшей за освещение мероприятия в СМИ. В субботнике приняло участие свыше 536 тысяч человек, с территории природных парков, скверов, лесов убрано более 11 тысяч тонн мусора.
Идея проведения экологического субботника принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову. Она была впервые озвучена на выставке ИННОПРОМ-2013 в Екатеринбурге. При поддержке Евгения Куйвашева Свердловская область стала центральной площадкой нового массового эколого-патриотического мероприятия страны.
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