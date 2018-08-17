Акции экологического субботника «Зеленая Россия» пройдут осенью на территории Свердловской области

Кроме того, по поручению губернатора различные мероприятия в рамках всероссийской акции будут проходить в лесопарках, скверах и на пляжах Среднего Урала до 7 октября. Для организации субботников на территории всей Свердловской области будет создана специальная рабочая группа.

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности остаются приоритетными направлениями работы в нашем регионе. На предприятиях ведется работа по снижению вредных выбросов, по внедрению экологичных технологий. Жители области активно участвуют в экологических программах и проектах», — отмечает губернатора Евгений Куйвашев.

Напомним, по итогам Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в минувшем году Свердловская область получила гран-при за самое массовое участие и была признана лучшей за освещение мероприятия в СМИ. В субботнике приняло участие свыше 536 тысяч человек, с территории природных парков, скверов, лесов убрано более 11 тысяч тонн мусора.