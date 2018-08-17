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Протяженность маршрутов российских ООПТ превысила длину экватора Земли
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Протяженность маршрутов российских ООПТ превысила длину экватора Земли 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На сегодняшний день протяженность экологических маршрутов российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет более 40 тыс. км. Об этом сообщил на открытии выставки регионов России «Турнеделя-2018» директор «Росзаповедцентра» Минприроды России Андрей Миняев, слова которого приводит официальный сайт министерства.
"Если сложить все действующие туристические маршруты по заповедным территориям России, то их протяженность перекроет длину экватора и составит около 40,5 тыс. километров. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1200 км новых экологических троп", — подчеркнул Миняев.
Сообщается, что интерес к «зеленым» маршрутам в стране с каждым годом растет: общее число посетителей заповедников и национальных парков увеличилось в 2017 году по сравнению с 2011 годом на 46%.
"Мы будем поднимать эту планку. Планируется, что количество посетителей заповедных территорий до 2024 года будет расти в среднем на 300 тыс. человек в год", — пояснил Миняев.
На сегодняшний день на российских ООПТ федерального значения разработано 1330 экскурсионных экологических троп и туристских маршрутов, работают более 350 визит-центров и около 100 музеев, а также начато формирование инфраструктуры познавательного туризма современного уровня.
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