Регионы Урала завершили разработку территориальных схем обращения с отходами

ТЮМЕНЬ , 17 августа. / ТАСС /. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) завершили разработку территориальных схем и региональных программ обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил в пятницу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе совещания в Тюмени.

"В настоящее время во всех регионах Уральского федерального округа завершена разработка территориальных схем и региональных программ, идет формирование тарифов", — сказал Кобылкин.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев в ходе совещания подчеркнул, что в мае текущего года были заключены соглашения с региональными операторами, и в настоящее время все эти соглашения подписаны в субъектах. «В прошлом году в округе в целом было образовано более 2,8 млн тонн коммунальных отходов. Это очень большой объем, и, к сожалению, из них утилизировали только около 6%», — уточнил Моисеев.

По его словам, в округе на сегодняшний день работают 168 полигонов твердых коммунальных отходов, их заполнение составляет около 4-5%.

С 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами. Этот переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО. Соответствующее соглашение с региональным оператором должно было быть заключено не позднее 1 мая 2018 года.