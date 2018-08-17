Директор тольяттинской фирмы пошёл под суд за загрязнение окружающей среды 

Концентрация опасных веществ в почве была в 20 раз выше предельно допустимой. Директор организации, занимающейся производством бензина, был осужден по ч. 2 ст. 247 УК РФ. Мужчину признали виновным в загрязнении окружающей среды веществами, вредными для экологии. Дело в том, что при производстве бензина в почву попадали компоненты нефтепродуктов, которые относятся ко II классу опасности. Допустимая концентрация таких веществ в земле оказалась превышена в 20 раз, что привело у уничтожению растительности и животного мира на участке. Центральный районный суд Тольятти обязал директора фирмы выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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