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В Тольятти вынесен приговор директору фирмы, загрязнившей почву нефтепродуктами
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В Тольятти вынесен приговор директору фирмы, загрязнившей почву нефтепродуктами 

Волга Ньюс 4 часа назад
Следствие и судом установлено, что Дрождин, осуществляя производство бензина, допустил попадание на почву открытого участка местности, где располагается установка для производства бензина, компонентов нефтепродуктов II-класса опасности, в связи с чем произошло загрязнение окружающей среды, «выразившееся в превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в почве более чем 100000 мк/кг при норме не более 5000 мк/кг и повлекшее уничтожение объектов растительного и животного мира».
Приговором Центрального районного суда города Дрождину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей в доход государства.
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