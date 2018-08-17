В Тольятти вынесен приговор директору фирмы, загрязнившей почву нефтепродуктами

Следствие и судом установлено, что Дрождин, осуществляя производство бензина, допустил попадание на почву открытого участка местности, где располагается установка для производства бензина, компонентов нефтепродуктов II-класса опасности, в связи с чем произошло загрязнение окружающей среды, «выразившееся в превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в почве более чем 100000 мк/кг при норме не более 5000 мк/кг и повлекшее уничтожение объектов растительного и животного мира».

Приговором Центрального районного суда города Дрождину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей в доход государства.