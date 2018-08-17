У челябинского МУП «ГорЭкоЦентр» отозвана лицензия на работу с отходами

После полугодового разбирательства, 16 августа Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора и аннулировал лицензию челябинского МУП «Городской экологический центр»на право осуществления деятельности по сбору, обезвреживанию и размещению твердых отходов I-IV класса опасности на территории свалки в черте Челябинска , — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В нарушение требований лицензионного законодательства у МУП «Городской экологический центр» отсутствовало санитарно — эпидемиологическое заключение о соответствии заявленной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства. Предприятие не имело права на обезвреживание и размещение отходов на территории Челябинска, но вывозило коммунальный мусор на челябинскую городскую свалку, официально считающуюся закрытой с первого июля 2018 года. Челябинский полигон ТБО и не числится в государственном реестре объектов размещения отходов.

После закрытия челябинской свалки отходы миллионного города должны были временно вывозить на полигон в Полетаево до оборудования постоянного полигона захоронения в поселке Чишма. Переработкой ТБО на промышленной основе в Челябинской области пока никто не занимается.