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Росприроднадзор лишил лицензии челябинскую свалку
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Росприроднадзор лишил лицензии челябинскую свалку 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд аннулировал лицензию у челябинской городской свалки. Мусор теперь будет свозиться на новый полигон, сообщили в пресс-службе федерального Росприроднадзора.
«Лицензия у горсвалки аннулирована. Данное решение суда должно вступить в силу 16 сентября, если не последует апелляционного рассмотрения», — рассказали в ведомстве. Поводом для закрытия полигона послужили многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами: к работе допускали необученных лиц и подрядчиков без лицензий, действия этих компаний не контролировались. Кроме того, свалка работала без санитарно-эпидемиологического заключения и не была включена в государственный реестр объектов размещения отходов.
Отметим, что еще весной этого года власти Челябинской области заявили, что полигон будет окончательно закрыт к 1 сентября. С 1 июля свалка постепенно останавливает прием мусора из разных районов города. В начале осени все потоки отходов будут перенаправлены на временный полигон ТБО в Полетаево, а уже к следующему лету заработает постоянный полигон под деревней Чишма.
По оценкам экологов, сегодня свалка в Челябинске дает порядка 20-30 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу мегаполиса. Закрытие и последующая рекультивация объекта позволят улучшить экологию города.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева
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