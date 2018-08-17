Росприроднадзор лишил лицензии челябинскую свалку

Арбитражный суд аннулировал лицензию у челябинской городской свалки. Мусор теперь будет свозиться на новый полигон, сообщили в пресс-службе федерального Росприроднадзора.

«Лицензия у горсвалки аннулирована. Данное решение суда должно вступить в силу 16 сентября, если не последует апелляционного рассмотрения», — рассказали в ведомстве. Поводом для закрытия полигона послужили многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами: к работе допускали необученных лиц и подрядчиков без лицензий, действия этих компаний не контролировались. Кроме того, свалка работала без санитарно-эпидемиологического заключения и не была включена в государственный реестр объектов размещения отходов.

Отметим, что еще весной этого года власти Челябинской области заявили, что полигон будет окончательно закрыт к 1 сентября. С 1 июля свалка постепенно останавливает прием мусора из разных районов города. В начале осени все потоки отходов будут перенаправлены на временный полигон ТБО в Полетаево, а уже к следующему лету заработает постоянный полигон под деревней Чишма.