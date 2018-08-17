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Один из крупнейших в России мусоросортировочных заводов открылся в Тюмени
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Один из крупнейших в России мусоросортировочных заводов открылся в Тюмени 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Первый из трех новых мусоросортировочных заводов (МСЗ), которые будут построены в Тюменской области, в пятницу ввели в эксплуатацию в Тюмени на девятом километре Велижанского тракта рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО), передает корреспондент ТАСС.
"Мы формируем нацпроект «Экология», куда войдут десять федеральных программ, одна из них — сортировка. Это сложная работа, но нам предстоит ее решить.
До конца года будет сформирован пул лучших практик по сортировке и переработке мусора", — сказал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на церемонии открытии завода.
По данным пресс-службы «Тюменского экологического объединения», которое является концессионером в рамках реализации соответствующего соглашения, подписанного в 2014 году, один из крупнейших мусоросортировочных заводов в стране рассчитан на обслуживание жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и примыкающих к ним районов, где в общей сложности проживают более 1 млн человек. «Объем инвестиций в создание МСЗ — 1,7 млрд рублей. Технологические решения по оборудованию предусматривают полный цикл сортировки ТКО, в процессе сортировки будет отбираться более 25 видов полезных фракций. Реализация проекта позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение на полигон, до 60%», — уточнили в пресс-службе.
Как пояснил журналистам начальник мусоросортировочного цеха «Тюменского экологического объединения» Виктор Загидулин, завод может сортировать 90 тонн отходов в час. «Сначала мусор поступает на конвейер и попадает в первый цех, где вручную отделяется мусор, который может повредить оборудование — камни, металл, керамика и так далее. Потом происходит деление мусора по диаметру, а после он сортируется по видам отходов — отдельно пластик, бумага и так далее, в дальнейшем это спрессуется в тюки и будет направлено на мусороперерабатывающие предприятия», — сказал он, отметив, что сортировочное оборудование произведено в Испании и Германии, а конвейеры — в Липецке.
Ранее сообщалось, что проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году между региональным правительством и «Тюменским экологическим объединением». Кроме этого, концессия предполагает строительство еще двух заводов, но уже меньшей мощности: в Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.
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