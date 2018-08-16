Суд в Челябинске закрыл городскую свалку

ТАСС , 16 августа. Суд в Челябинске отозвал лицензию у городской свалки, в работе которой были обнаружены нарушения. Бытовые отходы теперь будут свозить на новый полигон, сообщили журналистам в пресс-службе Росприроднадзора.

"По требованию Росприроднадзора закрыли свалку в Челябинске. Лицензия у горсвалки аннулирована, решение суда должно вступить в силу 16 сентября", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, лицензию отозвали за многочисленные нарушения в работе. Для захоронения челябинских отходов создан новый полигон, который успешно прошел государственную экологическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что поэтапное закрытие челябинской городской свалки началось с 1 июля. С этой даты все бюджетные организации Челябинска обязаны утилизировать свой мусор на полигоне близ поселка Полетаево, а с 1 сентября на полигоне должен начаться процесс рекультивации.

Челябинская свалка, существующая с 40-х годов XX-го века, занимает более 50 га в черте города, объем накопленных отходов составляет 16 млн куб. м.