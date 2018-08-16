Ещё
Суд в Челябинске закрыл городскую свалку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Челябинске закрыл городскую свалку 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 16 августа. Суд в Челябинске отозвал лицензию у городской свалки, в работе которой были обнаружены нарушения. Бытовые отходы теперь будут свозить на новый полигон, сообщили журналистам в пресс-службе Росприроднадзора.
"По требованию Росприроднадзора закрыли свалку в Челябинске. Лицензия у горсвалки аннулирована, решение суда должно вступить в силу 16 сентября", — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, лицензию отозвали за многочисленные нарушения в работе. Для захоронения челябинских отходов создан новый полигон, который успешно прошел государственную экологическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что поэтапное закрытие челябинской городской свалки началось с 1 июля. С этой даты все бюджетные организации Челябинска обязаны утилизировать свой мусор на полигоне близ поселка Полетаево, а с 1 сентября на полигоне должен начаться процесс рекультивации.
Челябинская свалка, существующая с 40-х годов XX-го века, занимает более 50 га в черте города, объем накопленных отходов составляет 16 млн куб. м.
ТАСС: последние новости
Обнаружен источник возможного попадания нефтепродуктов в Москву-реку Минприроды РФ окажет поддержку Адыгее в области охраны природы Промышленный комплекс по переработке медицинских отходов запустили в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу568
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму738
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы19
Новая цель России и другие события дня20
Раскрыт большой обман «Дома-2»78
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение