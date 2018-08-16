Метеорологов на станциях Севгидромета научат защищаться от белых медведей

АРХАНГЕЛЬСК , 16 августа. / ТАСС /. Проект по защите сотрудников от белых медведей и предотвращению конфликтных встреч с полярным хищником будет совместно реализован Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северным УГМС). Как в четверг сообщил начальник Северного УГМС Роман Ершов , пилотной площадкой станет метеостанция МГ-2 им. Е. К Федорова на острове Вайгач.

"Такой проект Севгидрометом и Всемирным фондом дикой природы будет реализовываться впервые. Первой площадкой для реализации проекта по предотвращению конфликтов между белым медведем и человеком станет метеостанция имени Федорова на острове Вайгач. Разработан перечень мероприятий по подготовке станции к взаимодействию с белыми медведями: там будут установлены ограждения, системы мониторинга по периметру станции. Когда мы обкатаем технологии, они будут использоваться и на других станциях, где возможен подход белых медведей", — сказал Ершов.

В 2015 году метеорологи на острове Вайгач оказались заперты на своей станции после того, как рядом поселились сразу пять агрессивно настроенных белых медведей. Полярники несколько дней боялись выходить наружу. В результате медведей пришлось отгонять с помощью вертолета. «Предотвращение конфликтов с белыми медведями — одна из основных задач организации охраны труда на наших станциях, для нас важно сохранение жизни и здоровья сотрудников наших станций и минимизация вреда для самих белых медведей», — сказал Ершов.

Станция будет оборудована решетками на окнах, заграждениями, в том числе электронными, а также системой видеонаблюдения. Планируется снабдить полярников спецсредствами отпугивания медведей, метеорологов обучат, как вести себя, когда медведь появился около станции и что делать, если встреча произошла за пределами станции. На станции проведут обучение специалистов правилам обращения с мусором, так, чтобы он минимально привлекал хищников.

Как уточнил Ершов, обитаемых метеостанций в Арктике, где возможна встреча человека и белого медведя, около десяти. «Всемирный фонд дикой природы обещал оказывать нам поддержку в течение нескольких лет, когда мы будем распространять этот опыт и на другие станции», — сказал собеседник агентства.