Около 70 придорожных свалок ликвидировали в Подмосковье за неделю

За последнюю неделю, благодаря штабу ликвидации несанкционированных свалок, в полосе отвода автомобильных дорог Подмосковья ликвидировали почти 70 скоплений отходов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева , его возглавляет главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева

«Благодаря работе, проделанной членами Штаба, только за последнюю неделю с придорожных территорий Подмосковья убраны 66 свалок и навалов мусора, объемом 470 кубометров», — сказала Витушева.

Она отметила, что помимо работы по ликвидации отходов, также принимаются меры, направленные на профилактику нарушений чистоты порядка и благоустройства, оговоренные подмосковным законодательством: установка барьерных ограждений в местах систематического сброса мусора; установка запрещающих знаков; ежедневный мониторинг состояния дорожной сети.

Витушева напомнила, что одной из действенных мер профилактики является операция «Засада» на придорожных территориях.

«Из 50 проведенных на минувшей неделе «Засад», более 60% надзорных мероприятий были организованы на придорожной территории, либо в непосредственной близости», — подчеркнула руководитель штаба.