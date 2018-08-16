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Около 70 придорожных свалок ликвидировали в Подмосковье за неделю
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Около 70 придорожных свалок ликвидировали в Подмосковье за неделю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За последнюю неделю, благодаря штабу ликвидации несанкционированных свалок, в полосе отвода автомобильных дорог Подмосковья ликвидировали почти 70 скоплений отходов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, его возглавляет главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
«Благодаря работе, проделанной членами Штаба, только за последнюю неделю с придорожных территорий Подмосковья убраны 66 свалок и навалов мусора, объемом 470 кубометров», — сказала Витушева.
Она отметила, что помимо работы по ликвидации отходов, также принимаются меры, направленные на профилактику нарушений чистоты порядка и благоустройства, оговоренные подмосковным законодательством: установка барьерных ограждений в местах систематического сброса мусора; установка запрещающих знаков; ежедневный мониторинг состояния дорожной сети.
Витушева напомнила, что одной из действенных мер профилактики является операция «Засада» на придорожных территориях.
«Из 50 проведенных на минувшей неделе «Засад», более 60% надзорных мероприятий были организованы на придорожной территории, либо в непосредственной близости», — подчеркнула руководитель штаба.
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