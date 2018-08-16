На Байкале прокуратура проверяет содержание медведей в кафе

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проведет проверку о законности содержания медведей в одном из кафе Иркутской области

Прокуратура обязала провести проверку ситуации с двумя медведями, живущими в клетке на территории кафе в городе Черемхово после жалобы одной из местных жительниц. Копия поручения проверки имеется в распоряжении "Газеты.Ru"

Как рассказали местные жители, два медведя уже многие годы живут на территории паркового кафе, где содержатся в ненадлежащих условиях. Животные выглядят нездорово и грязно и часто становятся объектом развлечения посетителей, которые давали им алкоголь.