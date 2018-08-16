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На Байкале прокуратура проверяет содержание медведей в кафе
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На Байкале прокуратура проверяет содержание медведей в кафе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проведет проверку о законности содержания медведей в одном из кафе Иркутской области.
Прокуратура обязала провести проверку ситуации с двумя медведями, живущими в клетке на территории кафе в городе Черемхово после жалобы одной из местных жительниц. Копия поручения проверки имеется в распоряжении "Газеты.Ru".
Как рассказали местные жители, два медведя уже многие годы живут на территории паркового кафе, где содержатся в ненадлежащих условиях. Животные выглядят нездорово и грязно и часто становятся объектом развлечения посетителей, которые давали им алкоголь.
В июне 2018 года ФСБ России предложила признать российских медведей стратегически важным ресурсом.
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