Бизнес-омбудсмен по экологии назвал глупость идею национализации мусорных полигонов

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН напомнил, что на дворе не 1917 год, чтобы национализировать свалки

Общественная палата (ОП) выступила с идеей создать в России государственный федеральный оператор по обращению с мусором, который мог бы национализировать некоторые полигоны. Секретарь ОП Валерий Фадеев на заседании в Новосибирске пояснил, что новая структура нужна, если бизнес не справляется и не выполняет свои инвестиционные обязательства.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что такие анонсы идут, как правило, из несерьезных источников.

«Нельзя переходить из крайности в крайность! Мы последние месяцы говорим о публичной правовой компании под названием «Росотходы», которая станет законодателем в мусорной отрасли. Она будет определять отношения региональных операторов, наблюдать за технологиями, которые внедряют в регионах, за соблюдением стандартов. О прямой национализации полигонов слышу только из несерьезных источников. У нас же с вами не 1917 год», — удивился информации уполномоченный в области экологии.

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1 января 2019 года в России должна заработать реформа, в рамках которой субъекты, как ожидается, разработают территориальные схемы обращения с отходами и назначат для работы с мусором региональных операторов. Ранее о возможном создании «мусорного» интегратора в масштабах страны заявляли в Минприроды

«Думаю, что правильно дать отрасли заработать, а реформе — закончиться. Она находится в очень живой своей стадии. Уже с 1 января 2019 года заработают регоператоры по всей страны. В их полномочия будет как раз входить улаживание ситуации с полигонами и свалками, которые себя изжили путем рекультивации. Так что к идеям о национализации я не отношусь серьезно», — пояснил Ильдар Неверов.