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Акция «AntiСВИН» пройдет на Гребном канале в Нижнем Новгороде
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Акция «AntiСВИН» пройдет на Гребном канале в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 20 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Сообщается, что для уборки стихийных свалок требуется помощь большого количества волонтеров. После уборки планируется организовать пикник.
Желающие помочь могут связаться с организаторами акции на страницах движения «AntiСВИН» в социальных сетях.
Напомним, что активисты движения «AntiСВИН» 15 июля собрали около 250 мешков мусора с берегов Лунского озера в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Акция, в которой приняли участие около 150 человек, пока является самой многочисленной за все время существования движения.
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