Акция «AntiСВИН» пройдет на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Сообщается, что для уборки стихийных свалок требуется помощь большого количества волонтеров. После уборки планируется организовать пикник.

Желающие помочь могут связаться с организаторами акции на страницах движения «AntiСВИН» в социальных сетях.

Напомним, что активисты движения «AntiСВИН» 15 июля собрали около 250 мешков мусора с берегов Лунского озера в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Акция, в которой приняли участие около 150 человек, пока является самой многочисленной за все время существования движения.