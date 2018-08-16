Жесткие меры: силовикам Южной Осетии предложили заняться борьбой с мусором

ЦХИНВАЛ, 16 авг — Sputnik . Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев предложил привлечь к борьбе с незаконными свалками твердых бытовых отходов и строительного мусора силовые структуры. Об этом премьер-министр заявил на встрече с главами столичной и районных администраций, структурных подразделений ЖКХ и надзорных органов, сообщает пресс-служба правительства.

"В борьбе с незаконным складированием мусора не обойтись без жестких мер. Я бы хотел, чтобы к надзорным органам присоединились участковые полицейские и сотрудники патрульно-постовых служб, которые могли бы отслеживать большегрузный транспорт со строительным мусором, выезжающий за пределы города. Зачастую его не довозят до специально отведенного места, а сбрасывают у дороги на обочину", — подчеркнул Пухаев.

Сейчас выявлением мусорных свалок занимаются Комитет по надзору в сфере защиты прав потребителей и Комитет экологического, технологического и строительного надзора, а в столице и районах республики установлены дежурства по объезду мест, где периодически возникают незаконные свалки. Руководители администраций отметили, что не успевают выполнить требования надзорных органов в указанные сроки. В связи с этим Пухаев рекомендовал продлить срок ликвидации незаконных свалок до 30 дней с момента составления актов.