Завершилась смена «тигров» в Сихотэ-Алинском заповеднике

ВЛАДИВОСТОК , 16 авг — РИА Новости . В Сихотэ-Алинском заповеднике завершился пятый 45-дневный сезон работы студенческого экологического отряда «Тигр», сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

В отряд «Тигр» объединились 20 студентов вузов со всей России , обучающихся по специальностям, связанным с охраной природы и лесным делом.

Во время работы участники занимались обустройством экологических троп и инфраструктуры заповедника. Была благоустроена территория вокруг научного стационара, проведено гарантийное обслуживание уже существующих экотроп (на маршруте «Мыс Северный» возвели наблюдательную вышку), также была проведена работа на новом маршруте «Гора Лысая»: студенты прокосили и расчистили полотно тропы, соорудили настил длиной 700 метров, подлатали мостики через ручьи.

"Шесть недель пролетели незаметно, за это время мы узнали много нового. Я научилась шкурить бревна, красить. А также [узнала], как ориентироваться в лесу, как себя вести при встрече с дикими животными. Приглашенный повар провел для нас, девочек, мастер-класс, как готовить на большое количество человек, как составлять меню", — рассказала участница отряда, студентка Приморской государственной сельскохозяйственной академии Валентина Покаместова.

Благодаря сотрудничеству с «тиграми» заповедник развивает на своей территории экотуризм. За годы работы экологический отряд благоустроил тропы «Мыс Северный», «Озеро Благодатное», «Бухта Голубичная», «Гора Лысая», также ребята позаботились о туристической инфраструктуре на кордоне Благодатное. По словам директора особо охраняемой природной территории Дмитрия Горшкова, за это же время туристический поток в заповедник увеличился в шесть раз.

Всего за пять лет в проекте студотряда приняло участие более 100 студентов из 12 высших учебных заведений.