Параметры проекта единороссов «Чистая страна» утвердят в октябре

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 августа. / ТАСС /. Параметры проекта единороссов «Чистая страна», нацеленного на мониторинг экологических проблем в РФ , будут утверждены в октябре 2018 года. Об этом журналистам в четверг сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы сейчас будем готовить параметры этой программы [проекта «Чистая страна»], будем их утверждать в октябре", — сказал он.

Ранее в мае сообщалось, что идею запустить партийный проект «Чистая страна» одобрил председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Выступая на конференции единороссов «Направление 2026», он подчеркнул, что в РФ нужна эффективная система мониторинга экологических проблем и природоохранного законодательства.

"Было принято решение о запуске нового проекта «Чистая страна»… Он касается и водоподготовки, и водоотведения, он касается обращения с отходами, твердыми коммунальными отходами", — добавил Турчак.

Он также сообщил, что Севастополь будет участвовать в этом проекте.