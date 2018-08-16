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Доля перерабатываемых отходов в России должна составить 80% к 2024 году
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Доля перерабатываемых отходов в России должна составить 80% к 2024 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В России к 2024 году доля перерабатываемых отходов должна будет составлять не менее 80%, это касается как твердых коммунальных отходов, так и отходов производственного потребления, сообщил журналистам председатель Российского экологического общества, руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию экспертного совета при правительстве России, член общественного совета при Минприроды РФ Рашид Исмаилов.
«У нас есть целевой показатель, к чему мы будем стремиться. Это 80% переработанных отходов. То есть их доля должна быть 80%, причем это не только твердые коммунальные отходы, но речь идет обо всех отходах, в том числе производственного потребления. Это очень амбициозный показатель. Он заложен главой государства», — сказал Исмаилов.
Он добавил, что индустрия раздельного сбора мусора и его переработки — существенная часть экономики страны. В Европе на ее создание потратили много времени, но в России эта система должна заработать в очень короткие сроки.
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