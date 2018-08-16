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Руководство АО «Транснефть — Приволга» приняло участие в рабочем совещании по вопросам экологии в Самарской области
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Руководство АО «Транснефть — Приволга» приняло участие в рабочем совещании по вопросам экологии в Самарской области 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
В ходе совещания обсуждались вопросы организации системы государственного экологического мониторинга и состояния окружающей среды на территории Самарской области. С докладами о мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду выступили руководители предприятий Самарской области, которые относятся к первой категории опасных производственных объектов.
Участниками совещания отмечен системный подход АО «Транснефть — Приволга» к вопросам экологической безопасности, стремление предприятия соответствовать требованиям российского природоохранного законодательства и международных стандартов.
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