«Экологический налог возродит стимулирующую роль принципа „платит тот, кто загрязняет“

«Система платежей за размещение отходов используется почти 30 лет. В первые годы платность за загрязнение окружающей среды, действительно, являлась мощным стимулирующим фактором в организации деятельности хозяйствующих субъектов. В дальнейшем из-за ее практической неизменности, ликвидации экологических фондов и системы зачета платежей в счет проведения природоохранных мероприятий, данная система во многом отстала от практических условий.

Причиной отставания послужила в частности адаптация природопользователей к сложившейся системе платности и повышение уровня их экологической грамотности. Природопользователи нашли пути сократить экологические платежи не за счет минимизации образования отходов (проводя различные природоохранные мероприятия), а путем сокрытия информации или объектов, за деятельность которых взимается плата.

Также по действующим нормативам плата за размещение отходов в основном распространяется на отходы V и частично IV классов опасности. А базовые нормативы платы установлены для каждого класса опасности отходов, включая и те, которые нельзя размещать. Такой подход был оправдан в 1992 году, когда формировалась система методов экономического регулирования охраны окружающей среды и не было разделено понятие „накопление отходов“, „хранение отходов“, не были введены поправки к применению коэффициента 0,3 и 0 при расчете платы. В настоящее время необходимо изменить методологию определения величины платы за размещение отходов с учетом приоритетов государственной политики в области обращения с отходами.

Кроме того, различие методологии определения базовых нормативов платы за загрязнение окружающей среды делает несопоставимыми суммы платежей на размещение отходов и затрат на минимизацию их размещения. Очевидно, что базовые нормативы необходимо пересмотреть.

Поскольку экологические платежи не учитывают качественные характеристики полигонов для размещения отходов производства и потребления и являются одинаковыми для всех в границах конкретного субъекта Российской Федерации , природопользователи ищут возможность сэкономить на данных услугах, выбирая для размещения отходов более дешевые и даже необустроенные полигоны. Ценовая политика на услуги по содержанию и эксплуатации полигона привела к тому, что многие из них не отвечают экологическим требованиям и СНиП на их строительство. Появились коммерческие транспортные предприятия, которые стали вывозить ТБО на многочисленные районные полигоны и несанкционированные свалки.

Можно сказать, что длительный период действия системы платы без учета приоритетов государственной политики в области обращения с отходами ослабил роль платежей как стимула к снижению объемов образования отходов и применению прогрессивных технологий. Также сегодня нарушена система учета регионального состояния окружающей среды. Это значит, что не важно — в экологически напряженном регионе или нет работает предприниматель — платит он одинаково!

Идея экологического налога не нова, она уже разрабатывалась в 2000-2001 годах в период деятельности Госкомэкологии РФ. Предложенная в настоящее время система перехода на экологический налог предполагает лишь изменить название федерального платежа на экологический налог. Но нужно кардинально менять этот экономический рычаг в условиях перехода России на принципы циркулярной экономики.

Преимущество экологического налога, в первую очередь, в том, что система контроля за налогами, а не администрирования через Росприроднадзор, как в настоящее время, не позволит избежать платы за загрязнение окружающей среды. Кроме того, это обеспечит прозрачность платежей. Также налоговые платежи позволяют получать достоверную информацию не только по уплате за загрязнение окружающей среды, но и об объемах негативного воздействия.

Еще один плюс — уход от сложностей расчета платежа. Сейчас это трехуровневая плата для выбросов и сбросов (в пределах норматива, лимита и сверх лимита.) и двухуровневая для отходов (в пределах лимита и сверхлимита). Экологический налог позволит ввести экономическую ответственность за фактическое воздействие, но при этом определять базу налогообложения с учетом государственной политики. Например, для отходов из объемов образования вычитать утилизированные и обезвреженные отходы и платить только за оставшийся объем. Тогда в этой дельте и окажутся санкционированно и несанкционированно размещенные отходы.

Кроме того, благодаря налоговому контролю, увеличатся объемы поступления средств в бюджет РФ и станет возможным возродить стимулирующую роль принципа „платит тот, кто загрязняет“.