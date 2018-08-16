Воробьев: мы ввели новый экологический стандарт переработки мусора

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о первом в стране инновационном мусоросортировочном комплексе с принципиально новой системой работы. Комплекс в Серебряных Прудах начал работу в тестовом режиме, сообщает телеканал «360».

Новый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах работает в соответствии с новыми экологическими стандартами. Губернатор Андрей Воробьев подробно рассказал о его принципе работы.

"Нам удалось ввести новый экологический стандарт переработки мусора и в соответствии с ним открыть первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах. Буквально вчера он начал работу в тестовом режиме. Второй такой комплекс откроем через месяц в Зарайске , затем в Рошале , Сергиевом Посаде, Кашире Коломне … Всего их будет 11", — сказал Воробьев.

Привезенный мусор отправляется на конвейер, где с помощью специальных датчиков органика отделяется от всего остального. Органический мусор (приблизительно 40% от общего объема) проходит бактериальную обработку на закрытых компостных площадках, которые обязательно являются частью любого комплекса по переработке мусора. Органические отходы превращают в компост, который в дальнейшем используется для рекультивации полигонов или отсыпки дорог.

Оставшаяся после этого масса проходит процесс сепарации, а затем отправляется в прессовые машины, откуда уже выходит паллетами. Далее его захоранивают на полигонах. Делать это можно безопасно, так как паллеты уже не имеют запаха. В дальнейшем их будут сжигать на специальных заводах, которые возведут уже к 2023 году.