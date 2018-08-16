Эксперты опасаются повышения нагрузки на бизнес из-за замены экологического сбора на налог

ТАСС , 16 августа. Представители органов власти, общественных структур и научного сообщества в российских регионах разошлись в оценке предложения Минфина РФ о введении экологического налога взамен существующих сборов. Эксперты отмечают, что, с одной стороны, реализация инициативы позволит упростить процедуру подсчета платежей, в то же время они опасаются возможного увеличения нагрузки на бизнес.

Министерство финансов 13 августа предложило ввести в России экологический налог, который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду. По мнению Минфина, взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью, а введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления. О том, что регионы ожидают от эконалога, в материале ТАСС.

Баланс интересов

Эксперты подчеркивают, что замена экологического сбора эконалогом требует учета интересов как государства, так и бизнеса. «Нужен баланс между интересами государства, собирающего налоги в бюджет, и интересами бизнеса, который может пострадать от излишней нагрузки. Администрировать и подсчитывать платежи, конечно, станет проще. Что касается экономической стороны, то ее можно будет оценить после принятия закона с конкретными цифрами», — сказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии Мурманской области , где расположены крупные горнодобывающие и металлургические предприятия, Дмитрий Руусалеп.

Проблема экологии актуальна и для Красноярска — промышленного центра, который находится в низине берега реки Енисей, из-за чего здесь регулярно образуется смог и объявляется так называемый «режим черного неба». «На самом деле все эти сборы сложно поддаются расчетам даже в бюджет, поэтому заменить сборы на налог было бы правильно и прозрачно», — добавил член комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров.

Некоторые эксперты считают, что введение экологического налога может негативно сказаться на состоянии бизнеса в регионах. Множество горно-обогатительных комбинатов и металлургических заводов действуют на территории Свердловской области , в том числе в Нижнем Тагиле, который вошел в число городов, где согласно майскому указу президента необходимо снизить вредные выбросы.

"Нагрузка на бизнес будет увеличена. Цена выпускаемой продукции в случае введения единого налога вырастет, потому что в цену выпускаемого товара этот налог зайдет, то есть будет увеличение цены. Надо понять, какие критерии оценки вреда будут закладываться в налог", — пояснил ТАСС председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков

В основе — результат

Несмотря на существующие опасения в оценках предложения Минфина, эксперты отмечают, что основная задача заключается, прежде всего, в целевом использовании поступающих в бюджет средств и решении острых экологических проблем.

К примеру, для Приморского края таковой стала организация перевалочных работ в морских портах, через которых резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за открытой перевалки груза угольную пыль стало разносить ветром по окрестностям, что вызвало недовольство жителей. Летом 2017 года по итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Минприроды обеспечить осуществление контрольно-надзорных мероприятий в целях приведения деятельности порта в Находке в соответствие с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

"Я делаю много экологических госэкпертиз в последние 20 лет, и во многих проектах ущерб водным биоресурсам пересчитывается на количество рыбы, которое должно быть выпущено на деньги от экологического платежа. Но если бы за все это время все прошедшие через меня проекты действительно восстановили бы заявленные объемы популяции горбуши, мы бы уже «утонули» в ней", — добавил главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

Эконалог окажет положительный эффект на природоохранную сферу, считает представитель Клуба Лидеров по продвижению инициатив бизнеса в Челябинской области Денис Константинов . Данный регион также является одним из наиболее крупных промышленных центров страны.

По мнению Константинова, существующая в настоящее время система минимально способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. «Она направлена в основном на сбор средств и многочисленных документов, но фактически никак не стимулирует систематические улучшения в вопросах ресурсосбережения, негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, нагрузка на бизнес сейчас довольно велика, она выражается как в налогах, так и во всевозможных сборах, поэтому уменьшение числа неналоговых платежей — это уже само по себе позитив, тем более появится возможность вычетов затрат. Говорить о конкретном позитивном влиянии замены экологического сбора экологическим налогом можно будет только после разработки правительством подзаконных актов, в которых будет четко прописан круг плательщиков, ставки и объем вычетов», — сказал собеседник агентства.