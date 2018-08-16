В Якутии начали проверку по факту загрязнения реки Рэдэрга 

Власти Якутии начали проверку по факту загрязнения реки Рэдэрга после жалоб местных жителей, сообщивших о значительном помутнении воды. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.
Ранее жители Алданского района Якутии опубликовали видео реки, загрязненной, предположительно, из-за деятельности золотодобытчиков. Загрязнение произошло примерно в двух километрах от устья реки, где ведется добыча золота. «На место происшествия с рейдовой проверкой выезжали инспекторы Алданского комитета охраны природы. В ходе осмотра был установлен факт загрязнения водного объекта реки Рэдэрга левого притока реки Элькон. Возбуждено административное производство, отобраны пробы воды для проведения экспертизы», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что информация о юридическом лице, подозреваемом в нарушении природоохранного законодательства, будет направлена в надзорные органы. «Компанию ждет комплексная проверка деятельности», — добавили в пресс-службе министерства. Река Рэдарга протекает примерно в 40 км от города Алдан, является излюбленным местом отдыха и рыбалки местных жителей. Алданский район расположен на юге республики, ведущее место в экономике занимает горнодобывающая промышленность — добыча золота, слюды.