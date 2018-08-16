В Магаданскую область завезут 25 овцебыков для развития экотуризма

«Якутия передает овцебыков в Магаданскую область. Правительство республики поддержало магаданских коллег и решило передать соседнему региону 25 молодых овцебыков», — говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве Якутии, в Магаданской области заинтересованы в приобретении овцебыков для развития проекта по экологическому туризму на необитаемом острове Завьялова, расположенном в Охотском море в 58 километрах от Магадана . На острове планируется создать туристическую базу, проложить пешеходные маршруты, экологические тропы.

В правительстве Якутии полагают, что видовое разнообразие и объем потребляемых растений, а также ландшафт острова «абсолютно подходят для разведения животных на этой территории».

Овцебыков начали завозить в Якутию с Ямала и Таймыра в 1994 году. Овцебыки заселяют тундровую зону в четырех арктических районах Якутии. Они находятся под наблюдением специалистов. Завезенный вид успешно адаптировался — их численность превысила 2 тыс. голов.