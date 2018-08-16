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В Магаданскую область завезут 25 овцебыков для развития экотуризма
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В Магаданскую область завезут 25 овцебыков для развития экотуризма 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Республика Саха (Якутия) завезет в Магаданскую область 25 овцебыков для развития экологического туризма на необитаемом острове в Охотском море, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.
«Якутия передает овцебыков в Магаданскую область. Правительство республики поддержало магаданских коллег и решило передать соседнему региону 25 молодых овцебыков», — говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве Якутии, в Магаданской области заинтересованы в приобретении овцебыков для развития проекта по экологическому туризму на необитаемом острове Завьялова, расположенном в Охотском море в 58 километрах от Магадана. На острове планируется создать туристическую базу, проложить пешеходные маршруты, экологические тропы.
В правительстве Якутии полагают, что видовое разнообразие и объем потребляемых растений, а также ландшафт острова «абсолютно подходят для разведения животных на этой территории».
Овцебыков начали завозить в Якутию с Ямала и Таймыра в 1994 году. Овцебыки заселяют тундровую зону в четырех арктических районах Якутии. Они находятся под наблюдением специалистов. Завезенный вид успешно адаптировался — их численность превысила 2 тыс. голов.
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