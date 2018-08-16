В Саратовской области два предприятия нарушили закон по обращению с нефтяными отходами

Как рассказали представители природоохранного ведомства, ООО «Плавстройотряд» нарушило требования к производственной деятельности по реализации полезных ископаемых и не провело обязательных мероприятий по защите земель от негативного воздействия и захламления отходами. В результате нефтепродуктами и тяжелыми металлами был загрязнен земельный участок в водоохранной зоне Волгоградского водохранилища.

Для восстановления земель природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на предприятие обязанности по рекультивации участка. Саратовский районный суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

Кроме того, прокуратура Саратовского района обнаружила нарушения законодательства об охране окружающей среды при добыче углеводородного сырья на Атамановском участке недр, где ООО «НК Атамановка» занимается добычей нефти.

Надзорное ведомство выяснило, что у нефтяной компании нет паспорта опасных отходов и не ведется первичный учет образовавшихся, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также разрешенных отходов. Также у НК отсутствует проект предельно допустимых выбросов и разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу.

Для устранения нарушений прокурор внес представление в адрес гендиректора НК «Атамановка», нарушения были устранены. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей специалист по охране труда и промышленной безопасности и экологии получил дисциплинарное взыскание.