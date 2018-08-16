Русло реки Кутопьюган стало чище и глубже. Навели порядок и на берегу

На Ямале завершили расчистку 1800 метров русла реки Кутопьюган, в том числе выполнили дноуглубительные работы для улучшения экологического состояния и восстановления водных подходов к селу Кутопьюган Надымского района.

Необходимость работ связана с заилением донными отложениями отдельных участков водных подходов к селу Кутопьюган и акватории нефтепричала. Кроме того, для улучшения экологического состояния реки провели санитарную очистку береговой зоны от древесины и металлолома, вывезли более 100 тонн отходов.