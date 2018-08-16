Русло реки Кутопьюган стало чище и глубже. Навели порядок и на берегу 

На Ямале завершили расчистку 1800 метров русла реки Кутопьюган, в том числе выполнили дноуглубительные работы для улучшения экологического состояния и восстановления водных подходов к селу Кутопьюган Надымского района.
Необходимость работ связана с заилением донными отложениями отдельных участков водных подходов к селу Кутопьюган и акватории нефтепричала. Кроме того, для улучшения экологического состояния реки провели санитарную очистку береговой зоны от древесины и металлолома, вывезли более 100 тонн отходов.
Работы по улучшению экологического состояния ямальских рек проводят в рамках реализации мероприятий по охране водных объектов в части исполнения указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, в регионе в рамках соответствующей госпрограммы «Охрана окружающей среды на 2014 — 2020 годы» все работы по оздоровлению водных объектов, восстановлению естественного потока рек, защите от негативного воздействия вод и восстановлению водных подходов к населённым пунктам производятся в полном объёме и строго в утверждённые сроки.