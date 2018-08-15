Подмосковье стало первым регионом в РФ, где создается новая индустрия переработки мусора

Подмосковье в тестовом режиме начал работать первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах, открытый в соответствии с новым экологическим стандартом переработки мусора, принятым в регионе, таким образом, положено начало созданию индустрии по переработке отходов, которой ранее в России не было, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Нам удалось ввести новый экологический стандарт переработки мусора и в соответствии с ним открыть первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах. Буквально вчера он начал работу в тестовом режиме. Второй такой комплекс откроем через месяц в Зарайске , затем в Рошале , Сергиевом Посаде, Кашире Коломне … Всего их будет 11. Мы первыми в стране взялись за строительство индустрии переработки отходов, которой до сих пор не существовало. Кто-то должен быть первым», — сказал Воробьев на «Деловом завтраке» в « Российской газете ».

По его словам, в комплексе мусор поступает на конвейерную линию. Она снабжена датчиками, способными отделить органический мусор от всего остального.

«Дальше органика поступает на бактериальную обработку на закрытые компостные площадки — они в обязательном порядке входят в состав каждого мусороперерабатывающего комплекса. Там органические отходы обрабатываются, превращаясь в компост, которым потом можно отсыпать дороги или рекультивировать полигоны. Органики, кстати, в общем объеме нашего мусора примерно 40%. То есть, пуская в переработку органические отходы, мы уже уменьшаем общий объем мусора почти вполовину», — пояснил губернатор.

Оставшиеся отходы проходят сепарацию и прессуются в паллеты без запаха, их можно захоранивать на полигонах, а в будущем сжигать на четырех заводах, которые планируется построить к 2023 году, добавил он.

По его словам, при создании современной индустрии утилизации мусора, в том числе заводов по его термической обработке применяются самые современные технологии, включая датчики и фильтры.

«Заводы будут японскими. В Японии , к слову, их построили 1200. И средняя продолжительность жизни в этой стране — 90 с лишним лет. На заводах сейчас ставят такие фильтры, что вреда для людей в сотни, тысячи раз меньше, чем, например, от цементных заводов, которые в области тоже есть», — подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что создание таких заводов вызвано необходимостью: для хвостов — отходов, не подлежащих переработке, нет места на существующих полигонах, а новые полигоны создавать негде.

«Плотность населения высокая, и когда принимают генпланы, никто не рисует на них место для будущих полигонов», — заключил Воробьев.