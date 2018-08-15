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Первый мусороперерабатывающий комплекс начал работать в Подмосковье
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Первый мусороперерабатывающий комплекс начал работать в Подмосковье 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый из серии новых комплексов по переработке и сортировке бытового мусора начал работать в Московской области. Об этом в интервью Российской газете заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Нам удалось ввести новый экологический стандарт переработки мусора и в соответствии с ним открыть первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах. Буквально вчера он начал работу в тестовом режиме. Второй такой комплекс откроем через месяц в Зарайске, затем в Рошале, Сергиевом Посаде, Кашире, Коломне. Всего их будет 11", — сказал он.
Глава региона добавил, что на этих комплексах органические отходы будут отделяться и перерабатываться в компост, которым можно будет отсыпать дороги и рекультивировать свалки. «Органики, кстати, в общем объеме нашего мусора примерно 40%. То есть, пуская в переработку органические отходы, мы уже уменьшаем общий объем мусора почти вполовину», — отметил он.
Непригодный для рециклинга мусор, по словам Воробьева, будет прессоваться в паллеты и захораниваться на полигонах до того момента, когда заработают четыре завода для сжигания. Ранее сообщалось, что первые два предприятия должны заработать в 2021 году, остальные к 2022 году.
Ранее Воробьев говорил о возможности строительства 12 комплексов по переработке отходов с сортировкой (КПО), первые три планировалось запустить к осени 2018 года. Они станут частью новой системы обращения с мусором в Московской области, она будет основана на раздельном сборе и заработает с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами понесут региональные операторы, которые будут обслуживать семь кластеров в Подмосковье. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.
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