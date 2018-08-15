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Балтийскую косу хотят сделать особо охраняемой природной территорией
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Балтийскую косу хотят сделать особо охраняемой природной территорией 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Балтийской косе хотят присвоить статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Как уточнили в ведомстве, охранный статус природной зоне планируется присвоить до конца текущего года. В администрации Балтийского муниципального района пояснили, что ранее идею большинством голосов одобрили на общественных слушаниях местные жители.
Слушания состоялись в 2017 году, на них предлагалось разделить природный заказник на две части. Зону строгой охраны, где находятся объекты Минобороны и ФСБ, рекомендовано сделать территорией покоя. Зону охраны и ограниченной рекреации оставить доступной для отдыха и научной деятельности.
Также уточнялось, что местные жители могут заготавливать дрова и собирать грибы, если речь не идёт о промышленных масштабах добычи.
В 2017 году в регионе было создано десять особо охраняемых природных территорий местного значения. В Калининграде два дерева признают памятниками природы. Статус ООПТ регионального значения получат две аллеи черешчатого дуба в Нестеровском районе и валун на вершине горы Дозор в Виштынецком парке.
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