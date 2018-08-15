Балтийскую косу хотят сделать особо охраняемой природной территорией

Балтийской косе хотят присвоить статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Как уточнили в ведомстве, охранный статус природной зоне планируется присвоить до конца текущего года. В администрации Балтийского муниципального района пояснили, что ранее идею большинством голосов одобрили на общественных слушаниях местные жители.

Слушания состоялись в 2017 году, на них предлагалось разделить природный заказник на две части. Зону строгой охраны, где находятся объекты Минобороны ФСБ , рекомендовано сделать территорией покоя. Зону охраны и ограниченной рекреации оставить доступной для отдыха и научной деятельности.

Также уточнялось, что местные жители могут заготавливать дрова и собирать грибы, если речь не идёт о промышленных масштабах добычи.