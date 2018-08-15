Появились результаты экспертизы свиных туш, незаконно выброшенных под Зеленоградском

Под Зеленоградском ликвидировали несанкционированную свалку отходов со свинопроизводства, вирус АЧС (африканской чумы свиней) не обнаружен. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области в ответ на информационный запрос.

50 мешков с останками свиней нашли на обочине дороги возле посёлка Родники. Специалисты ветеринарной станции сожгли биоотходы, а территорию свалки продезинфицировали. Были взяты пробы, которые отправили на лабораторный анализ.

"Данный выброс биологических отходов можно считать несанкционированной свалкой. В ходе лабораторных испытаний вирус АЧС не выявлен, — сообщили в пресс-службе областного правительства. — Свинокомплексы должны уничтожать биоотходы в кремационных печах на своём производстве или на скотомогильниках. Правительство региона проводит работу по пресечению подобных случаев. Незаконные свалки ликвидируются, при выявлении виновные привлекаются к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов".

Экологи обнаружили свалку под Зеленоградском 2 августа. По подсчётам экспертов, от неё до свиноводческого комплекса в Мельниково около пяти километров по прямой.