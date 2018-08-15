Ещё
Появились результаты экспертизы свиных туш, незаконно выброшенных под Зеленоградском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились результаты экспертизы свиных туш, незаконно выброшенных под Зеленоградском 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Под Зеленоградском ликвидировали несанкционированную свалку отходов со свинопроизводства, вирус АЧС (африканской чумы свиней) не обнаружен. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области в ответ на информационный запрос.
50 мешков с останками свиней нашли на обочине дороги возле посёлка Родники. Специалисты ветеринарной станции сожгли биоотходы, а территорию свалки продезинфицировали. Были взяты пробы, которые отправили на лабораторный анализ.
"Данный выброс биологических отходов можно считать несанкционированной свалкой. В ходе лабораторных испытаний вирус АЧС не выявлен, — сообщили в пресс-службе областного правительства. — Свинокомплексы должны уничтожать биоотходы в кремационных печах на своём производстве или на скотомогильниках. Правительство региона проводит работу по пресечению подобных случаев. Незаконные свалки ликвидируются, при выявлении виновные привлекаются к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов".
Экологи обнаружили свалку под Зеленоградском 2 августа. По подсчётам экспертов, от неё до свиноводческого комплекса в Мельниково около пяти километров по прямой.
Клопс.Ru: последние новости
Балтийскую косу хотят сделать особо охраняемой природной территорией Минфин предложил ввести новый налог для россиян Силанов: Городская администрация узнаёт о новых свалках из соцсетей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В страшном ливне в Москве увидели «руку Кремля»88
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем214
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие36
Повторится ли кризис 1998, судьба Шумахера и другие события дня10
До конца света остались сутки319
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение