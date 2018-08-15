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«Чистая вода» для России в два раза дешевле: нацпроект «Экология» подрежут
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«Чистая вода» для России в два раза дешевле: нацпроект «Экология» подрежут 

ИД «Собеседник» 52 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Минприроды сократило расходы на нацпроект «Экология» на 320 миллиардов рублей. Что об этом думают экологи?
Правительство затягивает пояса и сокращает траты на различные федеральные программы и проекты. Расходы на проект «Экология» планируют сократить на 320 миллиардов рублей.
Больше всего планируют сэкономить на программе «Чистая вода»: по ней финансирование снизят в два раза — до 220 миллиардов рублей. В меньшей степени пострадают программы «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».
— Если деньги выделяются, то это не означает, что программы будут выполняться, — говорит Иван Блоков, директор по программам Гринпис Россия. — Раньше по программе «Чистая вода», которую лоббировала одна партия, деньги выделялись в большом объеме, но она не привела ни к чему. Сейчас надо разбираться, на что конкретно выделяются эти деньги.
Блоков приводит пример: в Дзержинске есть два источника скопления вредных отходов с промышленных предприятий, известные среди местных как «Белое море» и «Черная дыра». Токсичные отходы попадают в грунтовые воды, мимо них ходят и дышат ими люди, вопрос с ликвидацией опасных очагов давно необходимо было решать. Средства на ликвидацию выделили, но ситуация не изменилась, решение откладывается. Причина — борьба за тендеры и деньги. Наличие финансирования, увы, не всегда является гарантией.
По мнению эксперта, вопрос о выделении немалых средств на проект «Экология» должен решаться с вынесением в публичное пространство, чтобы экологи могли видеть и анализировать обоснование чиновниками расходов. Пока же этого нет и все называемые суммы выглядит очень умозрительно. Какая именно за ними стоит работа по улучшению экологической обстановки — непонятно. Ясно одно: миллиарды, выделяемые на экологические проекты, — благодатная почва для коррупции и спекуляций.
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