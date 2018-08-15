Пойма реки Битца вошла в число экологических троп Москвы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы опубликовал список экологических троп, где можно пообщаться с природой. При этом самые популярные экологические тропы находятся в пределах Юго-Западного округа.

Речь идёт об экологической тропе «Прикоснись к природе» и историко-экологической тропе в Битцевском лесу, начинающихся у дома 1 в Новоясеневском тупике, а также об экологической тропе «У истоков рек» в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан».

Небольшая экологическая тропа есть и в долине реки Битца. Она тянется вдоль левого берега реки и по территории памятника природы «Старый ельник в усадьбе „Знаменское-Садки“. Протяженность этой тропы составляет 600 метров, а прогулка с осмотром достопримечательностей займёт порядка 45 минут.