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Пойма реки Битца вошла в число экологических троп Москвы
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Пойма реки Битца вошла в число экологических троп Москвы 

Вестник Бутова 1 час назад
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы опубликовал список экологических троп, где можно пообщаться с природой. При этом самые популярные экологические тропы находятся в пределах Юго-Западного округа.
Речь идёт об экологической тропе «Прикоснись к природе» и историко-экологической тропе в Битцевском лесу, начинающихся у дома 1 в Новоясеневском тупике, а также об экологической тропе «У истоков рек» в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан».
Небольшая экологическая тропа есть и в долине реки Битца. Она тянется вдоль левого берега реки и по территории памятника природы «Старый ельник в усадьбе „Знаменское-Садки“. Протяженность этой тропы составляет 600 метров, а прогулка с осмотром достопримечательностей займёт порядка 45 минут.
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