Инициативные вологжане могут принять участие в формировании института общественных инспекторов по охране окружающей среды

Вологодской области ведется организация деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды. Эта работа направлена на взаимодействие инициативных и активных граждан с органами власти для обеспечения экологической безопасности, реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

Общественным инспектором может стать гражданин России не младше 18 лет, готовый оказывать органам, осуществляющим государственный экологический надзор, содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе.

Для получения этого статуса необходимо направить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области заявление в произвольной форме о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды, приложить необходимые документы. Их перечень размещен на официальном сайте Департамента.

Статус присваивается гражданину по решению специальной комиссии. Общественным инспекторам выдаются удостоверения.

Сотрудники Департамента окажут общественным инспекторам информационную помощь и юридические консультации, будут находиться в тесном деловом контакте для предотвращения правонарушений в сфере охраны окружающей среды или принятия мер к виновным лицам.

Получить более подробную информацию можно по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65, каб. 220 и 309 и телефонам: (8172) 23-01-15 (доб. 0805, 0842, 0846).