Ещё
В Бибиреве прошла экологическая экскурсия о сорняках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бибиреве прошла экологическая экскурсия о сорняках 

Управа района Бибирево 3 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Экологическая экскурсия под названием «Сорняки — друзья они или враги?» прошла в заказнике «Алтуфьевский» в минувший вторник, 14 августа. Посетить ее могли все желающие любители природы.
-Участники познавательной прогулки узнали, какие растения и почему принято называть сорняками, а также какую экологическую нишу они занимают в природе, — отметили в пресс-службе «Мосприроды».
Отметим, экологи «Мосприроды» регулярно проводят различные квесты, игры, экскурсии и другие мероприятия для жителей и гостей района Бибирево. За анонсами можно следить на официальном сайте учреждения.
Управа района Бибирево: последние новости
Roshen объявила о закрытии Липецкой кондитерской фабрики На Калужско-Рижской линии метрополитена ограничат движение поездов Собянин: В 2016 году Москва заработала благодаря туризму 0,5 трлн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие
До конца света остались сутки270
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео103
ЧП в московском метро попало на видео14
Путина позвали на свадьбу
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение