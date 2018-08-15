В Бибиреве прошла экологическая экскурсия о сорняках

Экологическая экскурсия под названием «Сорняки — друзья они или враги?» прошла в заказнике «Алтуфьевский» в минувший вторник, 14 августа. Посетить ее могли все желающие любители природы.

-Участники познавательной прогулки узнали, какие растения и почему принято называть сорняками, а также какую экологическую нишу они занимают в природе, — отметили в пресс-службе «Мосприроды».

Отметим, экологи «Мосприроды» регулярно проводят различные квесты, игры, экскурсии и другие мероприятия для жителей и гостей района Бибирево. За анонсами можно следить на официальном сайте учреждения.