Экологи ОНФ побывали на площадке Антипинского НПЗ

Экологическая комиссия Общероссийского народного фронта посетила Антипинский НПЗ — основное производственное предприятие Группы компаний «Новый Поток». Инициатором визита в рамках реализации программы по общественному контролю за утилизацией опасных отходов производств выступило само предприятие.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, эксперты осмотрели специально оборудованные площадки временного хранения отходов I класса (ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы) и II класса опасности (батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства). Нарушений в хранении производственных отходов они не обнаружили.

Затем представители ОНФ побывали в экоаналитической лаборатории Антипинского НПЗ, регулярно отслеживающей воздействие производственных процессов на окружающую среду.

Дмитрий Мазуров. "Группа компаний «Новый Поток» и Антипинский НПЗ, в частности, в своей деятельности используют современное высокотехнологическое оборудование, которое позволяет нивелировать вредное воздействие производственных процессов на окружающую среду. Осознавая свою ответственность за следование высоким экологическим стандартам работы, мы выступаем за строгий контроль, в том числе со стороны общественности, за соблюдение природоохранного законодательства", — отметил председатель советов директоров ГК «Новый Поток» и Антипинского НПЗ, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Представители ОНФ оценили информационную открытость Антипинского НПЗ, выразив надежду на активную поддержку экологической акции другими тюменскими промышленными предприятиями.

Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку, транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области