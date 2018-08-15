Экологи ОНФ побывали на площадке Антипинского НПЗ 

Экологическая комиссия Общероссийского народного фронта посетила Антипинский НПЗ — основное производственное предприятие Группы компаний «Новый Поток». Инициатором визита в рамках реализации программы по общественному контролю за утилизацией опасных отходов производств выступило само предприятие.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, эксперты осмотрели специально оборудованные площадки временного хранения отходов I класса (ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы) и II класса опасности (батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства). Нарушений в хранении производственных отходов они не обнаружили.
Затем представители ОНФ побывали в экоаналитической лаборатории Антипинского НПЗ, регулярно отслеживающей воздействие производственных процессов на окружающую среду.
"Группа компаний «Новый Поток» и Антипинский НПЗ, в частности, в своей деятельности используют современное высокотехнологическое оборудование, которое позволяет нивелировать вредное воздействие производственных процессов на окружающую среду. Осознавая свою ответственность за следование высоким экологическим стандартам работы, мы выступаем за строгий контроль, в том числе со стороны общественности, за соблюдение природоохранного законодательства", — отметил председатель советов директоров ГК «Новый Поток» и Антипинского НПЗ, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Мазуров.
Представители ОНФ оценили информационную открытость Антипинского НПЗ, выразив надежду на активную поддержку экологической акции другими тюменскими промышленными предприятиями.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку, транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки в рекордные для России 98% позволила заводу отказаться от производства мазута. Предприятие подключено к магистральным нефте— и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.