Промышленный комплекс по переработке медицинских отходов запустили в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Первый промышленный комплекс по переработке медицинских отходов класса «Б» запустили в Санкт-Петербурге. Как сообщил журналистам технический директор компании-инвестора «Медицинская логистика» Дмитрий Потоцкий, в производство было вложено более 120 млн рублей.
"На сегодняшний день это первая технология переработки отходов класса «Б», которая получила заключение государственной экологической экспертизы. Отходы обрабатываются чередованием глубокого вакуума и насыщенного водяного пара — по такой же технологии стерилизуется медицинский инструмент и перевязочный материал. Промышленного комплекса с такой технологией до сегодняшнего дня в Петербурге не было", — сказал Потоцкий.
По словам представителя компании, комплекс позволяет ежегодно перерабатывать 2,5 тыс. т потенциально инфицированных медицинских отходов (перевязочный материал, перчатки, шприцы и прочее) — треть от производимого в городе. При этом объем отходов, вывозимых на полигон после прессования на территории комплекса, снижается в десять раз. Инвестиции в комплекс составили 120 млн рублей, что значительно ниже мусоросжигающих производств с очистными установками.
Потоцкий отметил, что для переработки всех 6 тыс. т образующихся в городе медицинских отходов, необходимо запустить еще два комплекса. «Надеемся в течение двух лет этот процесс организовать», — сказал представитель компании. По его словам, поставщиками медицинских отходов могут быть учреждения здравоохранения, ветеринарные клиники и другие организации.
Ранее «Медицинская логистика» запустила комплекс с аналогичной технологией в Ростове-на-Дону, в настоящее время идет работа над модульным заводом для Татарстана, есть предварительные заказы для Тюменской и Смоленской областей и Республики Крым.
На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил обращения с медицинскими отходами в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Проверка в учреждении проводилась в связи с информацией СМИ о возможном хранении опасных отходов. Власти города ситуацию объяснили проблемами с компанией, с которой был заключен договор на вывоз мусора. В течение нескольких месяцев медотходы обрабатывали и хранили в неиспользуемых помещениях, а с 1 августа их вновь начали вывозить.