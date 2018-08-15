Промышленный комплекс по переработке медицинских отходов запустили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 15 августа. / ТАСС /. Первый промышленный комплекс по переработке медицинских отходов класса «Б» запустили в Санкт-Петербурге. Как сообщил журналистам технический директор компании-инвестора «Медицинская логистика» Дмитрий Потоцкий, в производство было вложено более 120 млн рублей.

"На сегодняшний день это первая технология переработки отходов класса «Б», которая получила заключение государственной экологической экспертизы. Отходы обрабатываются чередованием глубокого вакуума и насыщенного водяного пара — по такой же технологии стерилизуется медицинский инструмент и перевязочный материал. Промышленного комплекса с такой технологией до сегодняшнего дня в Петербурге не было", — сказал Потоцкий.

По словам представителя компании, комплекс позволяет ежегодно перерабатывать 2,5 тыс. т потенциально инфицированных медицинских отходов (перевязочный материал, перчатки, шприцы и прочее) — треть от производимого в городе. При этом объем отходов, вывозимых на полигон после прессования на территории комплекса, снижается в десять раз. Инвестиции в комплекс составили 120 млн рублей, что значительно ниже мусоросжигающих производств с очистными установками.

Потоцкий отметил, что для переработки всех 6 тыс. т образующихся в городе медицинских отходов, необходимо запустить еще два комплекса. «Надеемся в течение двух лет этот процесс организовать», — сказал представитель компании. По его словам, поставщиками медицинских отходов могут быть учреждения здравоохранения, ветеринарные клиники и другие организации.

Ранее «Медицинская логистика» запустила комплекс с аналогичной технологией в Ростове-на-Дону, в настоящее время идет работа над модульным заводом для Татарстана , есть предварительные заказы для Тюменской и Смоленской областей и Республики Крым