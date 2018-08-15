В Заксобрании Свердловской области позитивно оценили новеллу, принятую Госдумой. Речь идет об особо охраняемых природных территориях, которые запретили передавать в частные руки. О реакции свердловских законодателей 15 августа «АиФ-Урал» сообщили пресс-служба ЗС.
«Свердловская область динамично развивается, у нас реализуются масштабные строительные проекты. Мы, депутаты Законодательного Собрания, часто получаем от нашей активной экологической общественности запросы о том, не повредит ли тот или иной проект экологии? Не будут ли в результате задействованы земли особо охраняемых природных территорий?», — заявила прессе спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. По ее словам, запрет ограничивает даже строительство спортплощадок.
Людмила Бабушкина заметила, что федеральный законодатель защитил законом четыре федеральных объекта, которые находятся на территории Свердловской области. Это национальный парк «Припышминские боры», федеральные заповедники «Висимский» и «Денежкин камень». Кроме того, в перечне из 506 региональных особо охраняемых территорий и 17 местных есть три ботанических сада, крупнейший из которых располагается в Екатеринбурге.