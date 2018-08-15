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На экосубботе откроют тайны животных, «скованных кольцом МКАД»
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На экосубботе откроют тайны животных, «скованных кольцом МКАД» 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В центре экологии, краеведения и туризма в ходе интерактивной эколого-просветительской программы «Скованные кольцом МКАД» ее участники узнают о видах животных, которые обитают на территории Москвы.
Какие есть особенности у экологии «городских» животных и каковы принципы охраны животного мира в столице — обо всем этом расскажут участникам в ходе интерактивной игры.
Также посетители узнают о видах, занесенных в «Красную книгу города Москвы».
Определить животных по оставленным ими продуктам жизнедеятельности: погрызам, гнездам, перьям птиц следам — теперь станет гораздо проще. Этому обучат в ходе мероприятия.
Каждый участник получит сертификат об участии в образовательном проекте «Экосубботы московских школьников».
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