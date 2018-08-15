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Реке Пярдомля не повезло: обнаружены грязные стоки
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Реке Пярдомля не повезло: обнаружены грязные стоки 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чиновники областного комитета государственного экологического надзора после проверки этого водоема подтвердили, что водосток реки Пярдомля (Бокситогорский район Ленобласти) загрязнен. Причем нашли не один, а несколько источников загрязнения.
Специалисты выехали на место, произвели необходимые замеры и выяснили, что очистные сооружения в деревне Бор, расположенной на берегу 22-километровой речки, не работают, и в водоем сбрасываются бытовые сточные воды.
В официальном отчете проверяющих сказано, что параллельно центральной дороге населенного пункта идет канава, по которой прямо в реку стекает «вязкая субстанция темно-серого цвета, имеющая резкий запах хозяйственно-бытовой канализации».
Кроме того, Пярдомля загрязняется с другого берега стоками «бежевого цвета с неопределенным химическим запахом», и областные чиновники не исключают, что загрязненная жидкость в водоем стекает с территории очистных сооружений «Бокситогорского Глинозема» (предприятие ОАО «РУСАЛ»).
Между тем, «РУСАЛ» отрицает причастность к загрязнению речки. «Бокситогорский глиноземный завод ведет свою деятельность в строгом соответствии с нормами экологического законодательства, — заявляют в пресс-службе Объединенной компании. — Действует лаборатория по контролю качества сточных вод, которая регулярно проводит проверку сбрасываемых вод».
Причем уточняют, что предприятие, которое реализует программу по снижению воздействия на окружающую среду, согласованную с Росприроднадзором, традиционно подвергается проверкам, и утечка химических вод невозможна.
Третьим источником загрязнения речки, как предполагают областные специалисты, могут быть канализационные объекты находящегося недалеко от деревни Бор города Бокистогорск. В областном комитете экологического надзора ФедералПресс подтвердили, что документы, свидетельствующие об итогах проверки, подготовлены и направлены коллегам из Росприроднадора по СЗФО, так как соблюдение предприятием экологических норм — сфера ответственности этого ведомства.
«Судя по всему, этой речке крупно не повезло с местонахождением, — считает Андрей Белов — эколог и представитель интернет-сообщества, выложившего снимки загрязненной речки в соцсети. — Протяженность реки — двадцать два километра, и стоков не избежать. Только из канализационных объектов Бокситогорска в реку ведет широченная канава с черной водой. Очень надеемся на то, что в ситуации разберутся специалисты Росприродназора».
Напомним, что река Пярдомля протекает в Бокситогорском районе Ленобласти. Это правый приток Воложбы (бассейн реки Сясь).
Фото: ФедералПресс
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