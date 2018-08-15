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Участок земли у АЗС «Ноев ковчег» выведут из зеленой зоны
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Участок земли у АЗС «Ноев ковчег» выведут из зеленой зоны
АиФ Рязань
3 часа назад
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АиФ Рязань
14 августа опубликовано заключение комиссии о выводе участка земли из зеленой зоны под автозаправкой «Ноев ковчег».
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