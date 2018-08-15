Минприроды покажет 3D-фильмы о заповедных местах России на «Турнеделе-2018»

МОСКВА , 15 авг — РИА Новости . 16-19 августа в Москве, в парке «Сокольники», состоится выставка «Турнеделя-2018», на которой Росзаповедцентр Минприроды России представит увлекательные маршруты экологического туризма в рамках своей экспозиции, сообщается на официальном сайте министерства.

"Это важное для развития внутреннего туризма событие проходит впервые в нашей стране. В течение четырех дней выставки на площадке Росзаповедцентра гости «Сокольников» смогут совершить виртуальное путешествие по национальным паркам «Лосиный остров» и «Ленские столбы», а также Астраханскому, Кавказскому, Кроноцкому и Кандалакшскому заповедникам", — отметил директор Росзаповедцентра Андрей Миняев.

Он добавил, что представители центра прочтут лекции о природе Байкала, сохранении популяций исчезающих видов животных и туризме на арктических заповедных территориях. В рамках «Турнедели-2018» Росзаповедцентр также представит мастер-классы, организаторами которых станут национальный парк «Лосиный остров», Центрально-Лесной и Воронежский заповедники.

Приокско-Террасный заповедник ( Московская область ) представит высотную экологическую тропу «Сквозь листву», экологический парк «Дерево-дом» и маршрут, включающий посещение Центрального зубрового питомника. Московский национальный парк «Лосиный остров» презентует свои экологические центры: «Лосиная биостанция», «Дендрарий», «Яуза», «Царская охота» и многие другие. Центрально-Лесной заповедник поделится с посетителями информацией об экомаршрутах, на которых можно встретить следы медведя, енотовидной собаки, барсука, кабана и лося.

В настоящее время в государственных природных заповедниках действуют 208 визит-центров и 64 музея природы. В национальных парках работают 151 визит-центр и 31 музей природы. Общее число посетителей ООПТ превысило в 2017 году 10 миллионов человек (8,6 миллиона человек посетило национальные парки; 1,7 миллиона человек — заповедники), по сравнению с 2011-м эта цифра увеличилась на 46%.

На первой выставке-фестивале «Турнеделя-2018» экспозиции с информацией о популярных туристических маршрутах, достопримечательностях, культурных и природных объектах, национальных традициях и промыслах представят регионы России.