В Госдуме поддержали идею создания координатора деятельности операторов в сфере обращения с отходами

«Мусорная реформа» действительно нуждается в координации. Сейчас она полностью разбалансирована и наш мониторинг показывает, что и тарифы в большинстве регионов еще не согласованы, а ведь идет уже вторая половина года и может так получиться, что у ряда региональных операторов не будет согласованных тарифов. И они 1 января просто откажутся вывозить мусор. Где-то не выбраны до сих пор региональные операторы, не завершены и не начаты конкурсные процедуры. Поэтому, если эта компания или организация действительно привнесет порядок в систему — это будет хорошо», — сказал В. Бурматов.

При этом депутат отметил необходимость наличия финансовых возможностей для нового координатора деятельности региональных операторов.

«Важно, чтобы были инструменты у этой компании, потому что, если она будет использовать только средства экологического сбора, то по этому году таких средств было выделено всего 1 млрд руб. на утилизацию отходов на всю страну. И получили их более 10 регионов, а у нас регионов 85. На следующий год сумма будет больше, но не в десятки и не в сотни раз. На мой взгляд, средств экологического сбора будет очевидно не хватать. А то, что она будет создавать дополнительные механизмы, которыми смогут пользоваться региональные операторы при строительстве мусороперерабатывающих заводов — это хорошо», — пояснил парламентарий.

По словам В. Бурматова, помощь регионам с инвестициями при строительстве мусороперерабатывающих заводов может дать положительный эффект.

«Мы будем наблюдать. В случае, если эта организация будет создана, наш комитет будет регулярно приглашать представителей, чтобы они отчитывались о том, как они строят свою работу, чем они реально помогают региональным операторам. Помощь регионам объективно необходима сегодня в проведении «мусорной реформы», — добавил депутат.

Как сообщалось ранее в «Известиях», координатор деятельности региональных операторов в сфере обращения с отходами будет создан до конца 2018 г. В Минприроды отметили, что его задачей станет сопровождение управления отраслью в рамках «мусорной реформы».