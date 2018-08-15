…Где во Владивостоке будут перерабатывать городской мусор?

Много в последнее время говорят о закрытии мусорного спецзавода в краевом центре. А кто вместо него отходы станет перерабатывать?

О. Юдина, п. Трудовое

В Надеждинском районе построят экологический центр по сбору, сортировке и переработке твёрдых коммунальных и промышленных отходов объёмом до 200 тысяч тонн в год. Проект рассчитан на переработку электронных, полимерных отходов, бумаги, и на производство изделий из резиновой крошки.