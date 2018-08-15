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…Где во Владивостоке будут перерабатывать городской мусор?
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…Где во Владивостоке будут перерабатывать городской мусор? 

АиФ-Владивосток 27 минут назад
Много в последнее время говорят о закрытии мусорного спецзавода в краевом центре. А кто вместо него отходы станет перерабатывать?
О. Юдина, п. Трудовое
В Надеждинском районе построят экологический центр по сбору, сортировке и переработке твёрдых коммунальных и промышленных отходов объёмом до 200 тысяч тонн в год. Проект рассчитан на переработку электронных, полимерных отходов, бумаги, и на производство изделий из резиновой крошки.
— Планируем вести не только утилизацию, обезвреживание и захоронение всех видов бытовых отходов, но и глубокую их переработку и производство продукции из вторичного сырья, — пояснил директор центра Александр Худоложный. — Технологический процесс разделим на несколько этапов с учётом разновидностей отходов. Надеемся распространить положительный опыт по созданию экоцентров в районах Приморского края, что должно способствовать повышению культуры обращения с твёрдыми коммунальными и промышленными отходами, улучшению экологической ситуации в регионе. Запуск нового центра намечен на 2020 год.
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