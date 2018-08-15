Туристам подмосковного заповедника предложили «усыновить» зубра и пообщаться с лешим

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник находится неподалеку от Серпухова . Его главной достопримечательностью считается зубровый питомник. Жителям и гостям Подмосковья предоставляется возможность не только посмотреть на этих млекопитающих в естественной среде обитания, но и найти много других интересных занятий в заповеднике. Об этом сообщил сайт Правительства Московской области.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник является одним из самых маленьких заповедников на территории Российской Федерации Его площадь составляет всего пять тысяч гектаров. Здесь в условиях, близких к естественной среде обитания, живут и размножаются порядка 60 видов животных: рыси, зайцы, лоси, куницы, ласки, кабаны и другие.

Особой гордостью заповедника являются зубры, которые некоторое время назад находились на грани исчезновения. Взрослые за 400 рублей и дети 7-17 лет за 200 рублей смогут увидеть не только зубров, но и пятнистых оленей, а также бизонов. Им предложат посетить смотровую вышку высотой пять петров и Музей природы.

Посетители Приокско-Террасного заповедника могут посетить несколько экологических площадок. Экологическая тропа «Сквозь листву» проходит на высоте восьми метров от земли. Все желающие смогут переходить от одной смотровой площадки к другой по мостикам, которые опираются на деревья.

В экологическом парке «Дерево-Дом» можно узнать подробности жизни деревьев, а также насекомых, зверей и птиц, которые от них зависят. В парке предусмотрены четыре веревочных маршрута различной степени сложности, в том числе и экстремальные участки. В «Доме лешего» дети встретятся с хранителем русского леса.