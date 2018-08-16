Морской мусор изучили в Дальневосточном морском заповеднике Приморья

Состоялась экологическая акция.

Экологическая акция по изучению морского мусора прошла на побережье песчаной косы мыса Островок Фальшивый в Дальневосточном морском заповеднике Приморья. Эта работа ведется в рамках экологического проекта «Океан без границ», сообщает Prim.News со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края

Международный экологический проект реализуется в Приморье уже не первый год. В этом году к «Океану без границ» подключились два структурных подразделения Национального научного центра морской биологии ДВО РАН — Морской заповедник и Приморский океанариум.

Китая и Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, побережье Морского заповедника восхищает красотой бухт, изрезанностью береговой линии, обилием птичьих базаров и неприятно поражает загрязненностью заповедной территории. На территорию запрещен свободный доступ отдыхающих и туристов, поэтому мусор заносится в основном морскими течениями. Для мониторинга не случайно был выбран именно южный участок Морского заповедника, так как этот район находится вблизи границ трех государств: России Северной Кореи . Песчаная коса, ведущая к мысу Островок Фальшивый находится на открытом побережье, куда море выносит мусор из разных стран.

«Анализ мусора показал, что более 2/3 пластиковых отходов, включающих в себя пакеты, бутылки и обвязочный материал, принадлежат России. В отходах пенополистирола встречаются, в основном, поплавки, используемые северокорейскими рыбаками. Эти категории отходов преобладают на данном побережье, а стекло, резина и стройматериалы в общем объеме мусора не значительны», — сообщили в ведомстве

Дополнительно участники мониторинга осмотрели побережье соседней бухты Сивучьей и бухты Северной на острове Фуругельма. Побережье бухты Сивучьей загрязнено аналогичными пластиковыми и полистирольными отходами, а бухта Северная выглядит относительно чистой, но, по словам сотрудников морского заповедника, осенью северные ветра и сюда пригонят мусор. Мониторинг данных бухт планируется осуществить уже осенью 2018 года и в период 2019 года.

Результаты мониторинга предоставлены в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды для обработки и передачи в «Центр экологического сотрудничества в регионе Японского моря» ( Япония ). Эти данные послужат информационной основой для разработки мер по предотвращению загрязнения побережья и совершенствования экологической политики стран.

Отметим, проект с международным участием «Океан без границ», созданный по инициативе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и ООО «Экоинвестпроект», стал одним из значимых мероприятий в сфере развития экологической волонтерской деятельности в Приморье. Цель проекта — улучшение экологического состояния и предотвращение загрязнения океана.

В рамках проекта проводятся экологические акции по мониторингу загрязнения окружающей среды морского мусора, изучению прибрежного морского биоразнообразия, мастер-классы по изготовлению арт-поделок из морского мусора, методические семинары и другие мероприятия.